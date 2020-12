La nuova variante del virus, dai virologi invito alla calma: è più aggressiva ma non più letale (Di domenica 20 dicembre 2020) Sulla nuova variante del coronavirus che ha provocato la fuga in massa da Londra e un rigoroso lockdown in Gran Bretagna la parola passa ancora una volta ai virologi. I quali confermano i timori ma attenuano anche gli allarmismi ingiustificati. Crisanti: verificare se nuova variante è già in Italia “Bisogna verificare se si trova già in Italia e quindi dare risorse ai laboratori per fare i sequenziamenti. Più si diffonde più causa malattie e morti, è evidente”, dice il virologo Andrea Crisanti. Questa estate la variante era apparsa in Spagna La nuova variante “è apparsa questa estate in Spagna ed effettivamente ha un R0 superiore agli altri – spiega il virologo e docente di microbiologia dell’università di Padova – ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 dicembre 2020) Sulladel coronache ha provocato la fuga in massa da Londra e un rigoroso lockdown in Gran Bretagna la parola passa ancora una volta ai. I quali confermano i timori ma attenuano anche glirmismi ingiustificati. Crisanti: verificare seè già in Italia “Bisogna verificare se si trova già in Italia e quindi dare risorse ai laboratori per fare i sequenziamenti. Più si diffonde più causa malattie e morti, è evidente”, dice il virologo Andrea Crisanti. Questa estate laera apparsa in Spagna La“è apparsa questa estate in Spagna ed effettivamente ha un R0 superiore agli altri – spiega il virologo e docente di microbiologia dell’università di Padova – ...

