Inter-Spezia-2-1: Lautaro e Lukaku siglano la vittoria nerazzurra (Di domenica 20 dicembre 2020) Oggi 20 Dicembre 2020 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 15: 00 si è disputata la partita Inter-Spezia-di Serie A. L'Inter aggredisce da subito gli avversari e lo Spezia invece di reagire si rintana nella sua metà campo. Nel Secondo tempo la squadra di casa cresce e meritatamente trova la sesta vittoria di fila con un perfetto Lautaro e un Lukaku in ottima forma. Nel finale di partita lo Spezia trova il gol della bandiera. Inter-Spezia: quali sono state le probabili formazioni? Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, A. Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte. Spezia ...

