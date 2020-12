Incendio in un ospedale Covid-19: perdono la vita nove pazienti ricoverati (Di domenica 20 dicembre 2020) nove pazienti, ricoverati in un reparto terapia intensiva Covid-19, sono morti in seguito ad un Incendio divampato all’interno dell’ospedale. Un terribile Incendio è divampato all’interno di un reparto di terapia intensiva dedicato ai pazienti Covid provocando la morte di nove persone. La tragedia si è consumata struttura universitaria di Sanko, nella provincia di Gaziantep, in L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 20 dicembre 2020)in un reparto terapia intensiva-19, sono morti in seguito ad undivampato all’interno dell’. Un terribileè divampato all’interno di un reparto di terapia intensiva dedicato aiprovocando la morte dipersone. La tragedia si è consumata struttura universitaria di Sanko, nella provincia di Gaziantep, in L'articolo proviene da YesLife.it.

zazoomblog : Incendio in un ospedale Covid: morti otto pazienti tra i 56 e gli 85 anni - #Incendio #ospedale #Covid: #morti - BreakingItalyNe : TURCHIA: Incendio nel reparto di terapia intensiva Covid-19 di un ospedale privato a Gaziantep nella provincia di G… - VivMilano : RT @BreakingItalyNe: TURCHIA: Incendio nel reparto di terapia intensiva Covid-19 di un ospedale privato a Gaziantep nella provincia di Gazi… - StaserasolounTG : RT @LucianaCiolfi: @Emergenza24 #Turchia, otto morti in un #incendio divampato in un reparto #covid, in un ospedale a #Gaziantep. #ANSA - EnnisDelMar14 : RT @rtl1025: ??#Turchia, si incendia il reparto di terapia intensiva dell'ospedale #covid di Gaziantep, muoiono 8 pazienti e 11 vengono tras… -