Ilary Blasi sparita dalla tv. Il suo futuro svelato da una fonte autorevole (Di domenica 20 dicembre 2020) Ilary Blasi sembra essere sparita dalla televisione italiana. I segreti sul suo futuro lavorativo provengono da una fonte autorevole ed informata Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@IlaryBlasi) Anno davvero impetuoso per la conduttrice Ilary Blasi. Prima ha dovuto affrontare le polemiche contro il settimanale Gente, reo di L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 20 dicembre 2020)sembra esseretelevisione italiana. I segreti sul suolavorativo provengono da unaed informata Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Anno davvero impetuoso per la conduttrice. Prima ha dovuto affrontare le polemiche contro il settimanale Gente, reo di L'articolo proviene da YesLife.it.

trash_italiano : Ilary Blasi @ Grande Fratello Vip 6 ? OGNI RT È IMPORTANTE ? - cucciola_mia_ : RT @trash_italiano: Ilary Blasi @ Grande Fratello Vip 6 ? OGNI RT È IMPORTANTE ? - mrcprovacitu : Versione casalinga di Ilary Blasi. Non so voi ma io la amo. #GFVIP - MarcucciTobia : @Annarel22863624 @ilaryblasi @ZellettaAndrea Ilary Blasi non se lo filerebbe di pezza, fidati - micol_tortora : @Cohen61081141 Uhh ma da quando fa il conduttore al gfvip sai quante battute infelici gli sono uscite ... Spero che… -