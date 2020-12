Governo: Bellanova, 'crisi a gennaio? Se risposte soddisfacenti avanti altrimenti no' (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "La crisi a gennaio? A gennaio, se nel frattempo ci saranno risposte soddisfacenti alle domande che abbiamo posto, noi continueremo a fare il nostro lavoro oppure lasciamo". Lo dice la capodelegazione Iv, Teresa Bellanova, a Live D'Urso su Canale5 . "Io ho partecipato a un Consiglio dei ministri in cui il presidente Conte ha parlato per un'ora e mezza illustrando comma per comma la governance del recovery e poi ha dato la parola al ministro Amendola che ha parlato per 10 minuti di quello che c'è dentro il piano del Recovery. Ecco noi di quello che c'è dentro vorremmo discutere". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "La? A, se nel frattempo ci sarannoalle domande che abbiamo posto, noi continueremo a fare il nostro lavoro oppure lasciamo". Lo dice la capodelegazione Iv, Teresa, a Live D'Urso su Canale5 . "Io ho partecipato a un Consiglio dei ministri in cui il presidente Conte ha parlato per un'ora e mezza illustrando comma per comma la governance del recovery e poi ha dato la parola al ministro Amendola che ha parlato per 10 minuti di quello che c'è dentro il piano del Recovery. Ecco noi di quello che c'è dentro vorremmo discutere".

