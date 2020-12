Genoa, Maran al capolinea: c’è l’intesa con Ballardini (Di domenica 20 dicembre 2020) Davide Ballardini sarà il nuovo allenatore del Genoa. Manca l’ufficialità ma l’avventura di Rolando Maran al Grifone è ormai giunta al capolinea. Fatale l’ultima sconfitta, l’ottava in campionato, contro il Benevento per il tecnico rossoblù. Il presidente Enrico Preziosi con tutta probabilità si affiderà a Ballardini, ex Genoano che già da domani potrebbe guidare gli allenamenti in vista della sfida di mercoledì contro lo Spezia. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Davidesarà il nuovo allenatore del. Manca l’ufficialità ma l’avventura di Rolandoal Grifone è ormai giunta al. Fatale l’ultima sconfitta, l’ottava in campionato, contro il Benevento per il tecnico rossoblù. Il presidente Enrico Preziosi con tutta probabilità si affiderà a, exno che già da domani potrebbe guidare gli allenamenti in vista della sfida di mercoledì contro lo Spezia. SportFace.

