Formazioni ufficiali Torino Bologna | le scelte degli allenatori

(Di domenica 20 dicembre 2020) Ledimatch valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Bremer; Lukic, Gojak, Rincon, Linetty, Rodriguez; Bonazzoli, Belotti. Allenatore: Giampaolo(4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Medel, Tomiyasu; Dominguez, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic Leggi su Calcionews24.com

Tutto pronto per Torino-Bologna, sono ufficiali le formazioni dei due allenatori per la sfida della 13^ giornata di Serie A Manca poco al fischio d'inizio di Torino-Bologna, match di apertura della 13