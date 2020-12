Everton secondo, Ancelotti: «Daremo fastidio fino alla fine» – VIDEO (Di domenica 20 dicembre 2020) Carlo Ancelotti continua a stupire in Inghilterra. Il suo Everton è secondo in Premier League: ecco le parole del tecnico – VIDEO Carlo Ancelotti è soddisfatto per il secondo posto del suo Everton in Premier League. Le sue parole dopo la vittoria con l’Arsenal. «Stiamo facendo molto bene. L’anno scorso abbiamo cercato soprattutto di salvarci il prima possibile. Quest’anno siamo partiti meglio e siamo in una buona posizione di classifica. Nelle ultime tre gare abbiamo avuto un buon approccio. Il progetto è chiaro, vogliamo sfidare le migliori come stiamo facendo. Sarà una stagione lunga e vogliamo dare fastidio fino alla fine». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Carlocontinua a stupire in Inghilterra. Il suoin Premier League: ecco le parole del tecnico –Carloè soddisfatto per ilposto del suoin Premier League. Le sue parole dopo la vittoria con l’Arsenal. «Stiamo facendo molto bene. L’anno scorso abbiamo cercato soprattutto di salvarci il prima possibile. Quest’anno siamo partiti meglio e siamo in una buona posizione di classifica. Nelle ultime tre gare abbiamo avuto un buon approccio. Il progetto è chiaro, vogliamo sfidare le migliori come stiamo facendo. Sarà una stagione lunga e vogliamo dare». Leggi su Calcionews24.com

STOCALCIO1 : ???? Secondo l'Express Sergio #Romero piace a #Beckham per il suo #InterMiami. Il 33enne, ormai fuori dai progetti de… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Premier: Liverpool travolgente, 7-0 al Crystal Palace I 'Reds' si portano a +6 sul Tottenham. Everton al secondo posto - ansacalciosport : Premier: Liverpool travolgente, 7-0 al Crystal Palace. I 'Reds' si portano a +6 sul Tottenham. Everton al secondo p… - davidebilla : RT @BritishFootball: 1-0 vs Chelsea 0-2 vs Leicester City 2-1 vs Arsenal Dopo un periodo in chiaro-scuro, l'Everton vince tre scontri dire… - LorenzoMolaioni : RT @BritishFootball: 1-0 vs Chelsea 0-2 vs Leicester City 2-1 vs Arsenal Dopo un periodo in chiaro-scuro, l'Everton vince tre scontri dire… -

Ultime Notizie dalla rete : Everton secondo Everton secondo: parla Ancelotti VIDEO Calciomercato.com Everton secondo, Ancelotti: «Daremo fastidio fino alla fine» – VIDEO

Carlo Ancelotti continua a stupire in Inghilterra. Il suo Everton è secondo in Premier League: ecco le parole del tecnico - VIDEO ...

Everton secondo, Ancelotti: "Daremo fastidio fino alla fine"

Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...

Carlo Ancelotti continua a stupire in Inghilterra. Il suo Everton è secondo in Premier League: ecco le parole del tecnico - VIDEO ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...