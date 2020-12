Erminio Sinni è il vincitore di The Voice Senior (Di lunedì 21 dicembre 2020) Erminio Sinni Erminio Sinni si aggiudica la vittoria della prima edizione di The Voice Senior. La sua esibizione finale con A mano A mano ha colpito il pubblico che ha scelto di premiarlo e farlo vincere, dopo un percorso di tutto rispetto nel quale è stato seguito da Loredana Bertè del cui team faceva parte. Erminio è stato premiato direttamente dal direttore di Rai 1, Stefano Coletta che, oltre a consegnare il premio, ha voluto ringraziare Antonella, il pubblico e tutto il cast di questa prima edizione di The Voice Senior: “Non è mai troppo tardi per un’infanzia felice e voi lo avete dimostrato. Grazie a te Erminio, grazie al vostro straordinario talento e grazie ad Antonella”. Sinni ha vinto con ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 21 dicembre 2020)si aggiudica la vittoria della prima edizione di The. La sua esibizione finale con A mano A mano ha colpito il pubblico che ha scelto di premiarlo e farlo vincere, dopo un percorso di tutto rispetto nel quale è stato seguito da Loredana Bertè del cui team faceva parte.è stato premiato direttamente dal direttore di Rai 1, Stefano Coletta che, oltre a consegnare il premio, ha voluto ringraziare Antonella, il pubblico e tutto il cast di questa prima edizione di The: “Non è mai troppo tardi per un’infanzia felice e voi lo avete dimostrato. Grazie a te, grazie al vostro straordinario talento e grazie ad Antonella”.ha vinto con ...

THEVOICE_ITALY : Erminio Sinni sceglie 'A mano a mano' per conquistare ancora una volta il cuore del pubblico (il nostro è già suo… - THEVOICE_ITALY : Con la sua voce e questa versione di “Bella senz’anima”, Erminio Sinni ci fa volare sulla luna. ?? #TheVoiceSenior… - THEVOICE_ITALY : Arrivati a questo punto, il talento dei nostri amati “Senior” è chiaro. ? I concorrenti di #TheVoiceSenior ci hanno… - FQMagazineit : The Voice Senior, il trionfo di Erminio Sinni: ecco chi è il cantautore che ha sconfitto il Covid-19 e ha partecipa… - infoitcultura : Chi è Erminio Sinni, vincitore di The Voice Senior: l'esibizione, il covid e il successo indimenticabile a Sanremo -