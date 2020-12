Daydreamer non va in onda oggi, 20 dicembre 2020: come cambia la programmazione della soap (Di domenica 20 dicembre 2020) oggi, domenica 20 dicembre 2020, non va in onda nessuna puntata di Daydreamer: come cambia la programmazione della soap con Can Yaman su Canale 5? Daydreamer, l'amatissima soap con Can Yaman, non va in onda oggi, domenica 20 dicembre 2020. Con grande sorpresa da parte dei fan, Mediaset ha deciso di rinunciare all'appuntamento della domenica pomeriggio, ormai consueto, con la fiction turca. La nuova programmazione di Daydreamer - Le ali del sogno non è ancora cosa chiarissima: a quanto pare Mediaset avrebbe al momento deciso di interrompere la messa in ... Leggi su movieplayer (Di domenica 20 dicembre 2020), domenica 20, non va innessuna puntata dilacon Can Yaman su Canale 5?, l'amatissimacon Can Yaman, non va in, domenica 20. Con grande sorpresa da parte dei fan, Mediaset ha deciso di rinunciare all'appuntamentodomenica pomeriggio, ormai consueto, con la fiction turca. La nuovadi- Le ali del sogno non è ancora cosa chiarissima: a quanto pare Mediaset avrebbe al momento deciso di interrompere la messa in ...

ardy0200 : @gdi213 Ma oggi non c’è daydreamer su canale 5? - poopey_sg : Perché cazzo non fa??? Fancul #DayDreamer - schiettatore : Quando pulisci casa alla velocità della luce per rilassarti con Can e poi scopri che oggi non c'è la puntata.… - pierced_yukki : Ma oggi non fanno #DayDreamer ? ?? - abbracciamijoel : Mi sono svegliata pronta per vedere una nuova puntata di DayDreamer e vengo a sapere che non lo fanno me ne torno a… -