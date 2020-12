Daydreamer in pausa | quando ritorna | novità per il 2021

(Di domenica 20 dicembre 2020) La messa in onda delle complicate vicende amorose di Can Divit e Sanem Aydin cambia durante le festività natalizie. Da gennaio doppio appuntamento con la soap turca con protagonista Can Yaman. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

La messa in onda delle complicate vicende amorose di Can Divit e Sanem Aydin cambia durante le festività natalizie. Da gennaio doppio appuntamento con la soap turca con protagonista Can Yaman.Cambio di palinsesto in casa Mediaset. È stata cancellata la puntata di DayDreamer che sarebbe dovuta andare in onda domenica 20 dicembre, la soap turca con protagonista l’amatissimo Can Yaman è spari ...