Cyberpunk 2077 | attenti ai vostri screenshot | potrebbero costarvi l' ammonizione e perfino un ban da Xbox Live!

Cyberpunk 2077 sta causando ogni genere di subbuglio, ma adesso c'è un altro problema a cui dovete prestare attenzione: i vostri screenshot su Xbox. Un giornalista di Windows Central, Richard Devine, ha ricevuto poco fa una mail dal servizio Xbox Live, nel quale veniva informato di un'azione intrapresa contro il suo account, volta alla rimozione di un elemento che presentava "contenuti inappropriati". Dopo aver controllato, ha scoperto che non si trattava di un messaggio di chat o di qualche genere di vessazione, bensì di uno screenshot di Cyberpunk 2077 che aveva salvato in precedenza.

