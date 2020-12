Coronavirus, Speranza: «La variante rende il virus più veloce del 70%. Stop dei voli dal Regno Unito precauzione necessaria» (Di domenica 20 dicembre 2020) «Stiamo per fermare i voli da tutto il Regno Unito», il ministro della Salute Roberto Speranza ha confermato la decisione del governo in merito alla notizia della nuova variante inglese di Covid-19. Durante la trasmissione Mezz’ora in più di Lucia Annunziata, Speranza ha parlato di «misura preventiva», decisa per difendersi dal nuovo genoma sviluppatosi nel sudest dell’Inghilterra, annunciato da Boris Johnson nelle ultime ore. «La capacità di diffusione di questa variante è di circa il 70% più significativa rispetto al virus che abbiamo conosciuto finora. La chiusura è una decisione anche per dare tempo e modo agli esperti di saperne di più, visto le poche notizie scientifiche sul cambiamento del virus». E mentre Francia e Germania ... Leggi su open.online (Di domenica 20 dicembre 2020) «Stiamo per fermare ida tutto il», il ministro della Salute Robertoha confermato la decisione del governo in merito alla notizia della nuovainglese di Covid-19. Durante la trasmissione Mezz’ora in più di Lucia Annunziata,ha parlato di «misura preventiva», decisa per difendersi dal nuovo genoma sviluppatosi nel sudest dell’Inghilterra, annunciato da Boris Johnson nelle ultime ore. «La capacità di diffusione di questaè di circa il 70% più significativa rispetto alche abbiamo conosciuto finora. La chiusura è una decisione anche per dare tempo e modo agli esperti di saperne di più, visto le poche notizie scientifiche sul cambiamento del». E mentre Francia e Germania ...

