Convivenza difficile: lite in famiglia durante gli arresti domiciliari, ora andrà in carcere (Di domenica 20 dicembre 2020) Era stato già condannato agli arresti domiciliari, V.M, di 39 anni, ma dopo una lite familiare ora andrà in carcere. Il 17 novembre scorso gli uomini della Volante del Commissariato distaccato di P.S. di Fondi erano intervenuti presso l’abitazione di un pluripregiudicato per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni, atti persecutori, furto e rapina; al momento detenuto agli arresti domiciliari. Nella circostanza i poliziotti, chiamati ad intervenire perché l’uomo stava litigando con i propri familiari, avevano potuto constatare la presenza, in casa, di altre persone, tra l’altro gravate da precedenti penali, diverse dai conviventi. Leggi anche: Folle inseguimento nella notte tra le strade delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 dicembre 2020) Era stato già condannato agli, V.M, di 39 anni, ma dopo unafamiliare orain. Il 17 novembre scorso gli uomini della Volante del Commissariato distaccato di P.S. di Fondi erano intervenuti presso l’abitazione di un pluripregiudicato per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni, atti persecutori, furto e rapina; al momento detenuto agli. Nella circostanza i poliziotti, chiamati ad intervenire perché l’uomo stava litigando con i propri familiari, avevano potuto constatare la presenza, in casa, di altre persone, tra l’altro gravate da precedenti penali, diverse dai conviventi. Leggi anche: Folle inseguimento nella notte tra le strade delle ...

La questione del centro di accoglienza della frazione Villareale dove nel corso degli ultimi mesi si sono verificati diversi episodi di difficile convivenza tra le ospiti, donne con bambini provenient ...

