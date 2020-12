Benevento-Genoa 2-0: Insigne e Sau affondano i liguri (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Benevento vince per 2-0 contro il Genoa, relegando i liguri al diciannovesimo posto in classifica. Vittoria chiave per la lotta salvezza, sebbene il campionato sia solo alla tredicesima giornata. Decisive le reti di Insigne e Sau, arrivate entrambe nella seconda frazione di gioco. Benevento-Genoa 2-0: che gara è stata? Primo tempo povero di emozioni. Le due squadre assumono un atteggiamento molto prudente, senza concedere nessun spazio all’avversario. Una piccola occasione viene sprecata dall’attaccante Genoano Shomurodov. La punta calcia verso la porta indirizzando il suo tiro nell’angolino basso. Parata attenta di Montipo che annulla il tiro del Genoano. Insigne apre le marcature Il Benevento trova ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 dicembre 2020) Ilvince per 2-0 contro il, relegando ial diciannovesimo posto in classifica. Vittoria chiave per la lotta salvezza, sebbene il campionato sia solo alla tredicesima giornata. Decisive le reti die Sau, arrivate entrambe nella seconda frazione di gioco.2-0: che gara è stata? Primo tempo povero di emozioni. Le due squadre assumono un atteggiamento molto prudente, senza concedere nessun spazio all’avversario. Una piccola occasione viene sprecata dall’attaccanteno Shomurodov. La punta calcia verso la porta indirizzando il suo tiro nell’angolino basso. Parata attenta di Montipo che annulla il tiro delno.apre le marcature Iltrova ...

