Benevento Genoa 0-0 LIVE: miracolo di Montipò su Shomurodov (Di domenica 20 dicembre 2020) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Vigorito”, Benevento e Genoa si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Benevento Genoa 0-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – Comincia la partita 12? Tiro Benevento – Lancio lungo di Tuia dalla difesa per Letizia. L’esterno giallorosso si accentra e calcia sinistro. Blocca facile Perin. 13? Ammonizione Genoa – Giallo per Bani che ha trattenuto Lapadula al limite dell’area. 16? Tiro Genoa – Shomurodov colpisce di testa un cross su punizione dalla destra. Palla ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Vigorito”,si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – Comincia la partita 12? Tiro– Lancio lungo di Tuia dalla difesa per Letizia. L’esterno giallorosso si accentra e calcia sinistro. Blocca facile Perin. 13? Ammonizione– Giallo per Bani che ha trattenuto Lapadula al limite dell’area. 16? Tirocolpisce di testa un cross su punizione dalla destra. Palla ...

