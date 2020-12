Anche la Confindustria del Regno Unito non si smentisce: 'Le restrizioni sono un calcio nei denti' (Di domenica 20 dicembre 2020) Non è tanto diversa dall'Italia l'idea degli industriali britannici. Nei giorni scorsi, il presidente di Confindustria è stato (giustamente) costretto a dimettersi dopo che aveva detto: 'Penso che le ... Leggi su globalist (Di domenica 20 dicembre 2020) Non è tanto diversa dall'Italia l'idea degli industriali britannici. Nei giorni scorsi, il presidente diè stato (giustamente) costretto a dimettersi dopo che aveva detto: 'Penso che le ...

RobTallei : Il presidente di Confindustria Macerata Guzzini: 'Le persone sono stanche di questa situazione e vorrebbero venirne… - petergomezblog : #Coronavirus, il presidente di Confindustria Macerata: “Le persone sono stanche, anche se qualcuno morirà pazienza”… - mante : Le dimissioni di Guzzini, fortemente volute da Confindustria confermano che certe cose si possono pensare, invocare… - svirgola2 : @oloflover @AtankingDivisio @Amos8125 Ma anche no :) Basterebbe meno Confindustria e finirla con l'adorare l'invinc… - PnkBolkonskij : @_angelobognanni @GiuseppeConteIT > ripeto a me non piace proprio perché ha un CV consulenziale e da Confindustria… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Confindustria Scolmatore dell’Entella, i Comuni dicono sì al progetto di Confindustria Il Secolo XIX CUNEO/ Innovazione, il Piemonte guida: il punto su idroelettrico, banda larga e futuro delle Rsa

CUNEO CRONACA - L’assessore alla ricerca e all’innovazione della Regione Piemonte, Matteo Marnati, si è confrontato in videoconferenza con il Consiglio generale di Confindustria Cuneo. Il presidente d ...

Anche la Confindustria del Regno Unito non si smentisce: "Le restrizioni sono un calcio nei denti"

Non è tanto diversa dall’Italia l’idea degli industriali britannici. Nei giorni scorsi, il presidente di Confindustria è stato (giustamente) costretto a dimettersi dopo che aveva detto: “Penso che le ...

CUNEO CRONACA - L’assessore alla ricerca e all’innovazione della Regione Piemonte, Matteo Marnati, si è confrontato in videoconferenza con il Consiglio generale di Confindustria Cuneo. Il presidente d ...Non è tanto diversa dall’Italia l’idea degli industriali britannici. Nei giorni scorsi, il presidente di Confindustria è stato (giustamente) costretto a dimettersi dopo che aveva detto: “Penso che le ...