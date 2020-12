Amal la diplomatica | moglie di George Clooney

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 20 dicembre 2020)è una giovane giurista avvocata di origini libanesi, con la qualeè convolato a nozze nel 2014. Per l’attore e regista è secondo il matrimonio , che segue quello con Talia Balsam durato dal 1989 al 1993. La relazione tra larisale al 2013 per poi portare al fidanzamento nell’aprile del 2014. La cerimonia officiata da Walter Veltroni, in lingua inglese si è tenuta il 27 settembre 2014 a Venezia, nel rispetto della tradizione americana che vede lo scambio di promesse solenni. Sempre la città lagunare due giorni dopo , ha ospitato il matrimonio celebrato al comune nella sede di Ca’ Farsetti. Dalla loro unione sono nati i due gemelli Ella e Alexander il 6 giugno 2017.nasce nel 1978 a Beirut, il padre è proprietario di un’agenzia di viaggi ...