Amadeus contro Morgan, la dura risposta del conduttore (Di domenica 20 dicembre 2020) Amadeus, la delusione del conduttore è tanta dopo i recenti avvenimenti: ecco il suo commento a caldo. Il Festival di Sanremo ha portato ad Amadeus un grande successo ma anche tante polemiche, anche questa seconda edizione non sta iniziando per il conduttore con serenità. Negli ultimi giorni a puntare il dito contro il direttore artistico del Festival ci ha pensato Morgan, dopo la squalifica dello scorso anno, quando vi prese parte insieme a Bugo, ha provato a tornare nell'edizione 2021. Non solo le sue canzoni non sono state accettate in gara ma l'ex Bluevertigo è stato anche escluso dalla giuria di Sanremo giovani, tutti gli ingredienti per spingere una nuova polemica.

