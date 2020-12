Zona rossa e arancione a Natale 2020, cosa si potrà fare e non fare: il calendario dei divieti e delle deroghe per parenti e amici (Di sabato 19 dicembre 2020) Le regole in vigore dal 24 dicembre al 6 gennaio in tutta Italia: quando scattano le restrizioni, con chi si può trascorrere Natale e Capodanno e quali sono le raccomandazioni per Cenone e Veglione Leggi su today (Di sabato 19 dicembre 2020) Le regole in vigore dal 24 dicembre al 6 gennaio in tutta Italia: quando scattano le restrizioni, con chi si può trascorreree Capodanno e quali sono le raccomandazioni per Cenone e Veglione

Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - ricpuglisi : E tutte le panzane su zona rossa arancione e gialla per vacanze di Natale 'normali'? Ma @GiuseppeConteIT,… - LegaSalvini : ZONA ROSSA SBAGLIATA IN TUTTA ITALIA. BASSETTI SPIANA CONTE - TeijoLeppamaki : RT @micatwitto: Io che passo da zona arancione a zona rossa e viceversa con una certa nonchalance. #DPCMnatale #Conte - BrevAlessio : RT @vitalbaa: Conte continua a vantare la propria trasparenza. Ma quale trasparenza, se non spiega quali sono i dati in base ai quali ren… -