Vaccino, il piano è in salita: operazioni a rilento, si parte dallo Spallanzani (Di sabato 19 dicembre 2020) A Natale partiranno dal Belgio 9.750 dosi del Vaccino Pfizer-BioNTech. Il 26 saranno consegnate all'Istituto Spallanzani di Roma, dove ci sono dei super frigoriferi che possono conservare fino a... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 19 dicembre 2020) A Natale partiranno dal Belgio 9.750 dosi delPfizer-BioNTech. Il 26 saranno consegnate all'Istitutodi Roma, dove ci sono dei super frigoriferi che possono conservare fino a...

ferrazza : Piano Colao Stati generali Decine di task force Immuni Bozze DPCM inviate alla stampa Ristoranti, musei, cinema e d… - sbonaccini : #Coronavirus. Emilia-Romagna pronta per il vaccino, ecco il Piano della @RegioneER. In arrivo dosi per 183 mila tra… - scostantes : RT @ferrazza: Piano Colao Stati generali Decine di task force Immuni Bozze DPCM inviate alla stampa Ristoranti, musei, cinema e discoteche,… - Notiziedi_it : “Il piano per il vaccino a Natale in pericolo se arriva la terza ondata” - AlbanoNicola : RT @benq_antonio: #Coronavirus, #Arcuri: una terza ondata rischia di compromettere il piano #vaccini già mettono le mani avanti che probabi… -