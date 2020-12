Ultime Notizie Roma del 19-12-2020 ore 07:10 (Di sabato 19 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriele in studio è arrivato ieri sera il nuovo dpcm che va a regolare gli spostamenti dei cittadini italiani nel corso delle festività per contenere l’epidemia covid è una decisione non facile sofferta Ma dobbiamo rafforzare il regime di misure necessarie per cautelarsi meglio così il premier Giuseppe Conte che ha presentato proprio in conferenza stampa a Palazzo Chigi la nuova stretta di Natale confermando le nuove misure decise dal governo Conte ha spiegato che le misure vanno dal 24 dicembre al 6 gennaio che si tratta solo di un intervento oltre un piano natalizio predisposto con anticipo noi abbiamo sempre detto che ci muoviamo sulle evidenze scientifiche se il nostro CTS dice che si preannuncia unaazione del virus e non solo in Italia ma in Europa che richiede misure noi ... Leggi su romadailynews (Di sabato 19 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriele in studio è arrivato ieri sera il nuovo dpcm che va a regolare gli spostamenti dei cittadini italiani nel corso delle festività per contenere l’epidemia covid è una decisione non facile sofferta Ma dobbiamo rafforzare il regime di misure necessarie per cautelarsi meglio così il premier Giuseppe Conte che ha presentato proprio in conferenza stampa a Palazzo Chigi la nuova stretta di Natale confermando le nuove misure decise dal governo Conte ha spiegato che le misure vanno dal 24 dicembre al 6 gennaio che si tratta solo di un intervento oltre un piano natalizio predisposto con anticipo noi abbiamo sempre detto che ci muoviamo sulle evidenze scientifiche se il nostro CTS dice che si preannuncia unaazione del virus e non solo in Italia ma in Europa che richiede misure noi ...

