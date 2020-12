Teatro, al via il progetto sperimentale per giovani a rischio (Di sabato 19 dicembre 2020) È partito il ciclo di incontri di Teatro sperimentale destinato ai minori della periferia di Napoli, promosso dall’Unione giovani penalisti nell’ambito del progetto “Arte, Teatro e musica come strumento di contrasto alla devianza minorile”. Ad inaugurare la lezione da remoto sul Teatro è stata l’attrice Giovanna Rei. I destinatari del ciclo di incontri sono ragazzi di età compresa tra i sedici e vent’anni della periferia orientale di Napoli a rischio di esclusione sociale indirizzati al Centro della Gioventù. “Il Teatro è vita, contatto, cultura, socialità, attualmente penalizzato e sospeso per l’emergenza in corso, che sta purtroppo azzerando la socialità e l’identità”, ha detto Giovanna Rei durante la prima sezione. Sono po’ preoccupata – aggiunge ... Leggi su ildenaro (Di sabato 19 dicembre 2020) È partito il ciclo di incontri didestinato ai minori della periferia di Napoli, promosso dall’Unionepenalisti nell’ambito del“Arte,e musica come strumento di contrasto alla devianza minorile”. Ad inaugurare la lezione da remoto sulè stata l’attrice Giovanna Rei. I destinatari del ciclo di incontri sono ragazzi di età compresa tra i sedici e vent’anni della periferia orientale di Napoli adi esclusione sociale indirizzati al Centro della Gioventù. “Ilè vita, contatto, cultura, socialità, attualmente penalizzato e sospeso per l’emergenza in corso, che sta purtroppo azzerando la socialità e l’identità”, ha detto Giovanna Rei durante la prima sezione. Sono po’ preoccupata – aggiunge ...

ScoobyySue : RT @Zakinus: Teatro Regio di Parma, Andrea Bocelli con la figlia Virginia insieme sul palco per 'Hallelujah' - placeres_walter : Andrea Bocelli - Hallelujah (live at Teatro Regio di Parma) - scalera85 : ?? Andrea Bocelli - Hallelujah (live at Teatro Regio di Parma) - angelinalive72 : RT @Zakinus: Teatro Regio di Parma, Andrea Bocelli con la figlia Virginia insieme sul palco per 'Hallelujah' - Grazia_MB : RT @art_for_free: @claviggi @caputmundiHeidi @romewise @Mustapha1508 @archivetro @f_girasole @fiorillomanuel1 @PasqualeTotaro @PJL813 @rebe… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro via Al via una maratona teatrale di prove affacciate alle "finestre velate" BrindisiReport Riapertura Teatro Garibaldi a Modica dopo ristrutturazione, viene Samonà

Modica - Sarà l’assessore regionale ai Beni Culturali della Sicilia, Alberto Samonà, a dare il via, lunedì 21 dicembre, alle ore 11.00, alla riapertura del Teatro Garibaldi di Modica dopo i lavori di ...

Mantovavive, le auto storiche, escursioni tra arte e natura e tanto altro nel fine settimana mantovano

Cinema del Carbone, via Oberdan 11, Mantova -Tel. 0376369860 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - www.ilcinemadelcarbone.it IL TEATRO ...

Modica - Sarà l’assessore regionale ai Beni Culturali della Sicilia, Alberto Samonà, a dare il via, lunedì 21 dicembre, alle ore 11.00, alla riapertura del Teatro Garibaldi di Modica dopo i lavori di ...Cinema del Carbone, via Oberdan 11, Mantova -Tel. 0376369860 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - www.ilcinemadelcarbone.it IL TEATRO ...