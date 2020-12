“Si baciavano in magazzino”. Cristiano Malgioglio smaschera in diretta due concorrenti del GF Vip (Di sabato 19 dicembre 2020) Un affetto speciale con quel pizzico di gelosia che non guasta. Si può così sintetizzare il rapporto che lega all’interno della casa del Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Negli ultimi giorni Rosalinda si era lamentata per essere stata “abbandonata” dall’amica. E Alfonso Signorini in puntata ha affrontato l’argomento: “Vi volete un bene dell’anima. Ti sei lasciata scappare che quello che vi lega è un amore vero, hai detto di esserti innamorata di lei”. “Vi vediamo cercarvi, il contatto fisico, vi toccate, vi baciate – ha proseguito Signorini -. È un bel rapporto di complicità al femminile a cui siamo poco abituati. In questo Grande Fratello le donne sono complici e si amano. Ma come tutte le coppie affettuose di amiche c’è anche un po’ di gelosia”. Alfonso ha chiesto alla Cannavò cosa provi per Dayane e l’attrice è stata: “È difficile rispondere a questa domanda ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Un affetto speciale con quel pizzico di gelosia che non guasta. Si può così sintetizzare il rapporto che lega all’interno della casa del Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Negli ultimi giorni Rosalinda si era lamentata per essere stata “abbandonata” dall’amica. E Alfonso Signorini in puntata ha affrontato l’argomento: “Vi volete un bene dell’anima. Ti sei lasciata scappare che quello che vi lega è un amore vero, hai detto di esserti innamorata di lei”. “Vi vediamo cercarvi, il contatto fisico, vi toccate, vi baciate – ha proseguito Signorini -. È un bel rapporto di complicità al femminile a cui siamo poco abituati. In questo Grande Fratello le donne sono complici e si amano. Ma come tutte le coppie affettuose di amiche c’è anche un po’ di gelosia”. Alfonso ha chiesto alla Cannavò cosa provi per Dayane e l’attrice è stata: “È difficile rispondere a questa domanda ...

