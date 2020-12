Scuola, gioventù isolata (Di sabato 19 dicembre 2020) Daniela ha 16 anni, non si sente accettata dai suoi pari, ha sempre avuto difficoltà a fare amicizia anche a Scuola, si vede brutta, anche studiare è difficile, adesso di più. “Aspettavo di vedere i miei compagni ogni mattina, sperando che qualcosa cambiasse nella mia vita, non era molto, ma era almeno una speranza. Adesso sono costretta a stare in casa. Non vado d’accordo coi miei. Sto chiusa nella mia stanza e aspetto che finisca tutto questo. Sto soffrendo molto”. Alessandro è sempre lo stesso, 18 anni, un’aria scanzonata e la pungente ironia a difenderlo dalla sua timidezza. Ha un rammarico: “Quello che ricordo della Scuola, alla fine, sono le sciocchezze che fai e dici con i tuoi compagni, le chiacchierate, le banalità ma anche le cose importanti che ti scambi, magari con un’occhiata. Non è lo studio a preoccuparmi, se hai voglia studi anche a ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Daniela ha 16 anni, non si sente accettata dai suoi pari, ha sempre avuto difficoltà a fare amicizia anche a, si vede brutta, anche studiare è difficile, adesso di più. “Aspettavo di vedere i miei compagni ogni mattina, sperando che qualcosa cambiasse nella mia vita, non era molto, ma era almeno una speranza. Adesso sono costretta a stare in casa. Non vado d’accordo coi miei. Sto chiusa nella mia stanza e aspetto che finisca tutto questo. Sto soffrendo molto”. Alessandro è sempre lo stesso, 18 anni, un’aria scanzonata e la pungente ironia a difenderlo dalla sua timidezza. Ha un rammarico: “Quello che ricordo della, alla fine, sono le sciocchezze che fai e dici con i tuoi compagni, le chiacchierate, le banalità ma anche le cose importanti che ti scambi, magari con un’occhiata. Non è lo studio a preoccuparmi, se hai voglia studi anche a ...

MattiaMelito : RT @HuffPostItalia: Scuola, gioventù isolata - HuffPostItalia : Scuola, gioventù isolata - chitrio : (Non entro nel merito del classico/scientifico perchè CHECCOGLIONI) Mi colpisce però sta gioventù che fa la lotta a… - OmbrettaBuzzi : #COVID La sinistra (?) sacrifica la scuola è la gioventù perché non in grado di incidere su #sanità e… - woshiNals : I film dove i protagonisti stanno sempre in giro, vivono tante esperienze, sono sempre circondati da amici e allo s… -