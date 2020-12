Sci alpino, discesa Val d’Isere 2020: Federica Brignone non ci sarà (Di sabato 19 dicembre 2020) Federica Brignone non sarà ai nastri di partenza della discesa libera in Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino ed in programma oggi sabato 19 dicembre. In seguito alla ricognizione del tracciato in mattinata, l’azzurra ha deciso di dare forfait e dunque non prenderà parte alla gara. Nella giornata di ieri, la sciatrice valdostana era stata protagonista di una brutta caduta ad alta velocità, fortunatamente senza gravi conseguenze. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020)nonai nastri di partenza dellalibera in Val, valevole per la Coppa del Mondo di scied in programma oggi sabato 19 dicembre. In seguito alla ricognizione del tracciato in mattinata, l’azzurra ha deciso di dare forfait e dunque non prenderà parte alla gara. Nella giornata di ieri, la sciatrice valdostana era stata protagonista di una brutta caduta ad alta velocità, fortunatamente senza gravi conseguenze. SportFace.

Eurosport_IT : MARTA BASSINO FENOMENALE! ?????? Dopo Sölden l'azzurra trionfa anche a Courchevel con una fantastica 2a manche ????????… - OA_Sport : #scialpino Il superG a St. Moritz verrà recuperato a Crans-Montana. Da capire cosa accadrà con l'altro non disputat… - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino : Coppa del Mondo 2 su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - SMSNEWSOFFICIAL : SCI ALPINO: Sofia Goggia seconda nella discesa di Oreiller-Killy, in Val d’Isère - Matt_Orlandi : LIVE #scialpinofemminile, discesa libera #ValdIsere II 2020 in tempo reale: inizio ore 10.30 -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali, discese Val Gardena e Val d'Isere OA Sport Sci alpino maschile, Alta Badia 2020: programma, date, orari e diretta tv

Il programma della tappa di Alta Badia, valevole per la Coppa del Mondo maschile 2020/2021 di sci alpino. La competizione, dopo i due giorni di velocità in Val Gardena, rimane in Italia, dove gli ...

Sci alpino, discesa Val d’Isere 2020: Federica Brignone non ci sarà

Federica Brignone non sarà ai nastri di partenza della discesa libera in Val d'Isere, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Il programma della tappa di Alta Badia, valevole per la Coppa del Mondo maschile 2020/2021 di sci alpino. La competizione, dopo i due giorni di velocità in Val Gardena, rimane in Italia, dove gli ...Federica Brignone non sarà ai nastri di partenza della discesa libera in Val d'Isere, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino.