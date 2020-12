Salvatore non ce l’ha fatta: il Covid ha portato via lo storico tassista vesuviano (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Con il suo sorriso coinvolgente era diventato una vera e propria istituzione tra i tassisti dell’area vesuviana. Salvatore Imperato, conosciuto da tutti nella sua Ercolano come Patty Pravo per le sue doti canore, non ce l’ha fatta. Si è spento questa notte, all’età di 60 anni. “Ci ha lasciato stanotte, vinto dal Covid” scrive Luigi Luciani, vicesindaco di Ercolano, comunicando all’intera cittadinanza la tragica notizia. Come ricorda oggi il vice primo cittadino del Miglio d’Oro, Salvatore era infatti “amato dai cittadini, ma soprattutto dai turisti”. “Il transfer per il Vesuvio – ricorda Luciani – con te era uno spettacolo teatrale, pieno di racconti e divertimenti. Sapevi cantare e ballare, mi hai sempre regalato il tuo sorriso e il tuo sostegno. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Con il suo sorriso coinvolgente era diventato una vera e propria istituzione tra i tassisti dell’area vesuviana.Imperato, conosciuto da tutti nella sua Ercolano come Patty Pravo per le sue doti canore, non ce. Si è spento questa notte, all’età di 60 anni. “Ci ha lasciato stanotte, vinto dal” scrive Luigi Luciani, vicesindaco di Ercolano, comunicando all’intera cittadinanza la tragica notizia. Come ricorda oggi il vice primo cittadino del Miglio d’Oro,era infatti “amato dai cittadini, ma soprattutto dai turisti”. “Il transfer per il Vesuvio – ricorda Luciani – con te era uno spettacolo teatrale, pieno di racconti e divertimenti. Sapevi cantare e ballare, mi hai sempre regalato il tuo sorriso e il tuo sostegno. ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvatore non «Seb non poteva essere il salvatore della patria» Ticinonline Rifiuti pericolosi inquinano acqua e terreno: arrestato il direttore del cementificio di Nuraminis e Samatzai

CAGLIARI. Ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi di origine industriale interrati nell'area del cementificio Italcementi di Nuraminis. Li hanno scoperti i Carabinieri del Nucleo Operativo ...

Beautiful Anticipazioni 20 dicembre 2020: Katie ha paura di morire e pensa al suo Will...

Una volta ripreso conoscenza Katie ha un preciso desiderio da esprimere: vuole conoscere il donatore. Il suo salvatore non può rimanere anonimo. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Katie ...

