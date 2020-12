Quelli che il Natale se lo fanno quando vogliono… e il mio kit anti-sfiga 2021 (Di sabato 19 dicembre 2020) Senza aspettare la nascita del bambinello che, comunque quest’anno si anticiperà di un paio d’ore per evitare assembramenti in chiesa, io mi sono già fatta il Natale ad personam, parco, essenziale, sembrava quasi Natale in casa cupiello. Senza abbracci e senza cenone, senza predicozzi da pulpito e sopratutto senza faide familiari. Senza quelle facce di parenti dai sorrisi a zucca di Halloween che ci tocca vedere una volta all’anno. Niente picchi glicemici da eccessi di alcool e di zuccheri da struffoli e panettoni. Quante diminutio che per me sono invece dei plus. Non mi mancherà neanche quella corsa frenetica all’ultimo shopping (profumi, profumini, calze, calzini, sciarpe, sciarpette…) per il mancato spacchettamento, carta, cartoni, plastiche e nastrini, ne guadagnerà l’ambiente e, forse, riusciremo a strappare un mezzo sorriso anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Senza aspettare la nascita del bambinello che, comunque quest’anno siciperà di un paio d’ore per evitare assembramenti in chiesa, io mi sono già fatta ilad personam, parco, essenziale, sembrava quasiin casa cupiello. Senza abbracci e senza cenone, senza predicozzi da pulpito e sopratutto senza faide familiari. Senza quelle facce di parenti dai sorrisi a zucca di Halloween che ci tocca vedere una volta all’anno. Niente picchi glicemici da eccessi di alcool e di zuccheri da struffoli e panettoni. Quante diminutio che per me sono invece dei plus. Non mi mancherà neanche quella corsa frenetica all’ultimo shopping (profumi, profumini, calze, calzini, sciarpe, sciarpette…) per il mancato spacchettamento, carta, cartoni, plastiche e nastrini, ne guadagnerà l’ambiente e, forse, riusciremo a strappare un mezzo sorriso anche ...

