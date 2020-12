Natale in zona rossa. Ecco le multe per chi viola le norme del decreto (Di sabato 19 dicembre 2020) Lo prevede l'articolo 3 del provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale. Le sanzioni sono le stesse previste dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, ... Leggi su zoom24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Lo prevede l'articolo 3 del provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale. Le sanzioni sono le stesse previste dall'articolo 4 del-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, ...

ricpuglisi : E tutte le panzane su zona rossa arancione e gialla per vacanze di Natale 'normali'? Ma @GiuseppeConteIT,… - FBiasin : Padre: 'Per me possono mettere anche la zona verde ma così a Natale in casa non entri'. La prendo come una sfida. - Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - pepppe772 : RT @riktroiani: 25 ottobre 2020 Il PDC Giuseppe Conte: 'Chiudiamo ora per salvare il #Natale'. Tra poco sarà zona rossa in tutta Italia du… - Glucab : @alscol1 @Veronic42014792 @ing_michele @chedisagio Per il natale sicuramente per un Veneto o un Laziale è un bel sa… -