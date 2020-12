Milano, “stesa” in stile camorristico nella notte: sparano all’impazzata 14 colpi d’arma da fuoco – Video (Di sabato 19 dicembre 2020) Quattordici colpi esplosi nella notte. Tre giovani milanesi sono stati arrestati dalla polizia perché ritenuti responsabili del tentato omicidio di un 25enne milanese e del ferimento di un amico di 32 anni. L’episodio è avvenuto lo scorso 5 luglio, nel quartiere Baggio. I tre, armati di pistole, hanno atteso che la vittima uscisse dalla propria abitazione, in via Creta, e gli hanno sparato 12 volte, ferendo per errore l’amico. Subito dopo sono fuggiti in auto e, forse a scopo di intimidazione, hanno sparato altri due colpi in direzione di una casa in via Valsesia. Dalle ricostruzioni fatte dagli inquirenti, è emerso che tra le due fazioni, il giorno stesso, in un locale in via Novara, si era verificato un diverbio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Quattordiciesplosi. Tre giovani milanesi sono stati arrestati dalla polizia perché ritenuti responsabili del tentato omicidio di un 25enne milanese e del ferimento di un amico di 32 anni. L’episodio è avvenuto lo scorso 5 luglio, nel quartiere Baggio. I tre, armati di pistole, hanno atteso che la vittima uscisse dalla propria abitazione, in via Creta, e gli hanno sparato 12 volte, ferendo per errore l’amico. Subito dopo sono fuggiti in auto e, forse a scopo di intimidazione, hanno sparato altri duein direzione di una casa in via Valsesia. Dalle ricostruzioni fatte dagli inquirenti, è emerso che tra le due fazioni, il giorno stesso, in un locale in via Novara, si era verificato un diverbio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Bravata. Atto blasfemo. Stupida provocazione ...

Video: "stesa" in stile camorristico a Milano, sparano all'impazzata di notte

Gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato tre giovani ragazzi milanesi (23, 28 e 19 anni) ritenuti responsabili del tentato omicidio, con l'uso di armi da fuoco, di un 25enne e del f ...

Bravata. Atto blasfemo. Stupida provocazione ...Gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato tre giovani ragazzi milanesi (23, 28 e 19 anni) ritenuti responsabili del tentato omicidio, con l'uso di armi da fuoco, di un 25enne e del f ...