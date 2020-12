Milan, Pioli si tiene stretto Calhanoglu: «È un leader di questa squadra» (Di sabato 19 dicembre 2020) Stefano Pioli in conferenza stampa ha parlato anche di Hakan Calhanoglu Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel corso della conferenza stampa di vigilia della partita contro il Sassuolo ha parlato anche della situazione di Hakan Calhanoglu e dei dubbi sul suo rinnovo di contratto. «È un leader tecnico di questa squadra. Ha una grande intelligenza che si sposa con qualsiasi compagno li si mette vicina. Nonostante io voglia tenere Calha il più vicino possibile agli attaccanti talvolta ci sta che si abbassi per cucire il gioco. E’ un giocatore per la quale ho grandissima stima perché è un giocatore intelligente». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Stefanoin conferenza stampa ha parlato anche di HakanStefano, allenatore del, nel corso della conferenza stampa di vigilia della partita contro il Sassuolo ha parlato anche della situazione di Hakane dei dubbi sul suo rinnovo di contratto. «È untecnico di. Ha una grande intelligenza che si sposa con qualsiasi compagno li si mette vicina. Nonostante io voglia tenere Calha il più vicino possibile agli attaccanti talvolta ci sta che si abbassi per cucire il gioco. E’ un giocatore per la quale ho grandissima stima perché è un giocatore intelligente». Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Buone notizie da Milanello per Pioli - Gazzetta_it : #Gazidis applaude il nuovo #Milan: “#Ibra, #Pioli e #Maldini: così siamo tornati in alto” - SkySport : Milan, Gazidis: 'Questo è solo l'inizio. Ibra-Pioli-Maldini triumvirato vincente'. VIDEO - sportli26181512 : Verso Sassuolo-Milan, destini incrociati: i doppi ex della sfida: La sfida con il Sassuolo si avvicina e la squadra… - sowmyasofia : Dichiarazioni pre Sassuolo-Milan: le parole di Pioli -