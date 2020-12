Londra in lockdown, Johnson chiude tutto per Natale (Di sabato 19 dicembre 2020) Londra in lockdown, la città è chiusa a causa dei casi di Covid-19 che crescono e delle imminenti vacanze di Natale che si stanno avvicinando. Londra in lockdown, una decisione che è stata presa pochissimi minuti fa e che sta creando parecchie critiche e molte discussioni in queste ore. Il primo ministro inglese, Boris Johnson, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 19 dicembre 2020)in, la città è chiusa a causa dei casi di Covid-19 che crescono e delle imminenti vacanze diche si stanno avvicinando.in, una decisione che è stata presa pochissimi minuti fa e che sta creando parecchie critiche e molte discussioni in queste ore. Il primo ministro inglese, Boris, L'articolo proviene da Inews.it.

