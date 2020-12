Lecce – Pisa: clamorosa vittoria dei nerazzurri (Di sabato 19 dicembre 2020) Lecce – Pisa è stata una delle partite valide per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. La gara è terminata 0-3: gli ospiti come delle furie hanno travolto i giallorossi che non sono riusciti a segnare nemmeno un gol. I toscani portano a casa un risultato molto importante che li allontana dalla zona retrocessione. Il Lecce rimane invece a mani vuote: la squadra di Corini perde posizioni fermandosi al sesto posto in classifica. Lecce – Pisa, com’è andata la partita? PRIMO TEMPO: Inizia puntuale alle 14.00 allo stadio Via del Mare, Lecce – Pisa. Partono subito bene gli ospiti che dopo solo due minuti dal fischio d’inizio passano in vantaggio. Il primo marcatore è Soddimo che approfitta di un errore in difesa di Meccariello per tentare la conclusione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 19 dicembre 2020)è stata una delle partite valide per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. La gara è terminata 0-3: gli ospiti come delle furie hanno travolto i giallorossi che non sono riusciti a segnare nemmeno un gol. I toscani portano a casa un risultato molto importante che li allontana dalla zona retrocessione. Ilrimane invece a mani vuote: la squadra di Corini perde posizioni fermandosi al sesto posto in classifica., com’è andata la partita? PRIMO TEMPO: Inizia puntuale alle 14.00 allo stadio Via del Mare,. Partono subito bene gli ospiti che dopo solo due minuti dal fischio d’inizio passano in vantaggio. Il primo marcatore è Soddimo che approfitta di un errore in difesa di Meccariello per tentare la conclusione ...

CorSport : #SerieB, #Lecce ko con il #Pisa. #Empoli frenato dal #Chievo. La #Cremonese batte il #Cosenza ?? - tvoggi : SERIE B: L’EMPOLI PAREGGIA A VERONA, PISA CORSARO A LECCE Dopo il pari tra Frosinone e Salernitana ed il successo e… - MoliPietro : Lecce – Pisa: clamorosa vittoria dei nerazzurri - LecceCalcio : Le pagelle di Lecce-Pisa: difesa da Serie C, centrocampo in vacanza. Gabriel si salva nel nulla totale - - BortoneMauro : #LecceSette Lecce horror al “Via del Mare', il Pisa passa 3 a zero -