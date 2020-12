Il Torino non ci sta: “mandato ai legali per tutelare l’immagine della società” (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Torino si prepara per la partita del campionato di Serie A contro il Bologna, l’intenzione è quella di conquistare i tre punti. La classifica fa veramente paura, il rendimento è stato deludente, in 12 partite è stata conquistata solo una vittoria. Adesso serve la vittoria contro l’11 di Mihajlovic per muovere la classifica e per evitare l’esonero dell’allenatore Giampaolo. Nelle ultime ore sono circolate voci sullo spogliatoio, dai casi Sirigu e Izzo che non sono stati presi in considerazione nell’ultima partita, addirittura si è parlato di una lite tra Sirigu e Belotti. Il comunicato del Torino Proprio su quest’ultimo episodio il Torino ha deciso di alzare la voce, è stato pubblicato un comunicato molto duro sul sito ufficiale, si è deciso di prendere dei provvedimenti. “Il Torino FC comunica di aver dato ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 19 dicembre 2020) Ilsi prepara per la partita del campionato di Serie A contro il Bologna, l’intenzione è quella di conquistare i tre punti. La classifica fa veramente paura, il rendimento è stato deludente, in 12 partite è stata conquistata solo una vittoria. Adesso serve la vittoria contro l’11 di Mihajlovic per muovere la classifica e per evitare l’esonero dell’allenatore Giampaolo. Nelle ultime ore sono circolate voci sullo spogliatoio, dai casi Sirigu e Izzo che non sono stati presi in considerazione nell’ultima partita, addirittura si è parlato di una lite tra Sirigu e Belotti. Il comunicato delProprio su quest’ultimo episodio ilha deciso di alzare la voce, è stato pubblicato un comunicato molto duro sul sito ufficiale, si è deciso di prendere dei provvedimenti. “IlFC comunica di aver dato ...

matteosalvinimi : Solidarietà a Paolo #Damilano, candidato sindaco a Torino: nella notte le sue aziende hanno subìto attacchi vandali… - Gazzetta_it : La #moviola di Roma-Torino: al 14' il giallo a #Singo non esiste. E sull'1-0 fallo su #Belotti. #RomaTorino - FBiasin : L'arbitro di #RomaTorino ha cacciato #Singo dopo un quarto d'ora con un secondo giallo francamente esagerato. Il… - CalcioWeb : Il @TorinoFC_1906 non ci sta: il comunicato dopo le ultime voci sullo spogliatoio - ManuelFoci : @tackleduro Ma di cosa stai parlando? “La Juve non l’ha arbitrata più”, non ha arbitrato più neanche il Milan, il T… -