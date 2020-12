Gasperini su Gomez: “C’è la Roma, parliamo di calcio” (Di sabato 19 dicembre 2020) Gian Piero Gasperini non si è voluto soffermare sul Papu Gomez nel corso della conferenza stampa in vista di Atalanta-Roma di domani. Così l’allenatore sull’argentino: “Se vogliamo parlare di calcio bene. Stiamo parlando da tre giorni di Gomez, ma domani abbiamo una partita importante. La nostra attenzione è rivolta soltanto a questa sfida”. Ulteriore conferma che il rapporto tra Gasperini e il fantasista sembra ormai insanabile. Foto: Instagram Alejandro Gomez L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020) Gian Pieronon si è voluto soffermare sul Papunel corso della conferenza stampa in vista di Atalanta-di domani. Così l’allenatore sull’argentino: “Se vogliamo parlare dibene. Stiamo parlando da tre giorni di, ma domani abbiamo una partita importante. La nostra attenzione è rivolta soltanto a questa sfida”. Ulteriore conferma che il rapporto trae il fantasista sembra ormai insanabile. Foto: Instagram AlejandroL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

