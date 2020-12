Elisabetta Gregoraci chiama i pompieri | Cos’è accaduto nella notte?

Leggi su giornal

(Di sabato 19 dicembre 2020)serata di ieri abbiamo seguito un’altra puntata del Grande Fratello Vip che ci ha lasciati senza parole, ma a donare un momento divertente e al contempo di panico è statache. Èproprio durante la, dopo la diretta televisiva, in cui l’ex gieffina si trovava davanti alla porta della sua stanza mentre faceva una live con i suoi fan e due amici che conosciamo molto bene. È proprio in quel momento che il fatto èe l’ha portata a dover chiedere soccorso ai vigili del fuoco, spinta anche da Francesco Oppini ed Enock con cui stava parlando. In molti hanno ironizzato sulla questione, altri si sono divertiti come matti, maseppur in un primo momento era propensa a ...