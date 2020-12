Droga a fiumi nella Valle di Suessola | sei arresti per spaccio nel Casertano

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Si approvvigionavano dia Torre Annunziata, nel Napoletano, per poi spacciarla nei comuni casertani di Maddaloni e Cervino. E’ l’accusa a carico di sei persone, cui i carabinieri hanno notificato le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere; questa mattina quattro indagati erano già in cella, due ai domiciliari. Le indagini, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno permesso di accertare oltre duecento episodi di cessione di cocaina, hashish e marijuana, e di sequestrare quasi un chilo e mezzo delle tre sostanze stupefacenti. Il gruppo spacciava grandi quantità. Tra gli arrestati c’è Salvatore D’Albenzio, zio di Ilaria Cioffi, da pochi giorni scarcerata dopo l’arresto per, figlia dell’ex carabiniere ...