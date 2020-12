Disavventura notturna per Elisabetta Gregoraci costretta a chiamare i pompieri

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 19 dicembre 2020) L’avevamo lasciata con il suo abito rosso nella diretta del Grande Fratello VIP 5, la ritroviamo sul pianerottolo di casa sua alle prese con la porta di casa che non si apre! Dalla porta rossa del GF VIP alla porta di casa sua:ha raccontato in diretta sui social una piccoladi cui è stata protagonista. La concorrente del GF VIP ieri, stava facendo una diretta con Enock e Francesco Oppini. Quando è arrivata davanti alla porta di casa ha però avuto un problema: non riusciva ad aprirla. La conduttrice ha scherzato sui social, chiedendo anche aiuto a chi la stava seguendo ma alla fine si è dovuta arrendere. A salvarla intorno alle 3 di notte ci hanno pensato iintervenuti per aprire la sua porta!BLOCCATA FUORI DI CASA: ...