Così abbiamo restituito ai cittadini la via storica del paese a rischio idrogeologico (Di sabato 19 dicembre 2020) Le storie guerriere sono storie che ci insegnano come sia possibile, con forza e tenacia, cambiare realmente le cose. Storie che possono essere di ispirazione ed esempio. Per oltre un anno abbiamo raccontato in questa rubrica le battaglie combattute sul territorio dai portavoce e attivisti del MoVimento 5 Stelle. Ora vogliamo farvi conoscere le storie guerriere portate avanti dai sindaci e dagli assessori del MoVimento che ogni giorno si impegnano per cambiare il volto delle città che amministrano e dare un nuovo futuro ai loro cittadini. A cura del sindaco Vito Parisi del Comune di Ginosa amministrato dal MoVimento 5 Stelle, dell’assessore al centro storico Emiliana Bitetti e dell’assessore ai lavori pubblici Nunzio Ricciardi • IL PROBLEMA Nel 2014 si verificò il collasso di una parte di via Matrice, nell’area compresa tra i civici 79 e 109, con il ... Leggi su ilblogdellestelle (Di sabato 19 dicembre 2020) Le storie guerriere sono storie che ci insegnano come sia possibile, con forza e tenacia, cambiare realmente le cose. Storie che possono essere di ispirazione ed esempio. Per oltre un annoraccontato in questa rubrica le battaglie combattute sul territorio dai portavoce e attivisti del MoVimento 5 Stelle. Ora vogliamo farvi conoscere le storie guerriere portate avanti dai sindaci e dagli assessori del MoVimento che ogni giorno si impegnano per cambiare il volto delle città che amministrano e dare un nuovo futuro ai loro. A cura del sindaco Vito Parisi del Comune di Ginosa amministrato dal MoVimento 5 Stelle, dell’assessore al centro storico Emiliana Bitetti e dell’assessore ai lavori pubblici Nunzio Ricciardi • IL PROBLEMA Nel 2014 si verificò il collasso di una parte di via Matrice, nell’area compresa tra i civici 79 e 109, con il ...

Azione_it : La Germania ha pronto un Piano per la vaccinazione con 400 punti su tutto il territorio. Noi abbiamo le #primule de… - GianlucaVasto : Per il @Mov5Stelle è necessario rilanciare il Paese prorogando il #Superbonus110%, abbassando le tasse e investendo… - mattino5 : 'Ci avete fatto un testa così sui 21 parametri, che c'era un algoritmo per stabilire le zone, siamo diventati tutti… - invictvus69 : RT @Coppiaapertaum1: Il nuovo DPCM lo abbiamo preso così... ?????? le voglie della mattina... ?????????? - nessunoindietro : RT @Mov5Stelle: A cura del sindaco @VitoePari del Comune di Ginosa amministrato dal MoVimento 5 Stelle, dell’assessore al centro storico Em… -

Ultime Notizie dalla rete : Così abbiamo Nigeria, «noi rapiti a scuola, il nostro futuro rubato da Boko Haram» Corriere della Sera