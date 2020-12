Coppa Italia | Date e orari degli ottavi di finale

juventusfc : UFFICIALE | La #CoppaItalia dei bianconeri inizierà il prossimo 13 gennaio ?? #JuveGenoa agli Ottavi di Finale ?… - SkySport : Coppa Italia, il calendario degli ottavi di finale: data e orari - SerieA : #CoppaItalia: il programma degli Ottavi di Finale. ?? - sowmyasofia : Coppa Italia 2020/2021 : il programma degli ottavi - TweetNotizie : Coppa Italia: ottavi al via il 12 gennaio con Milan-Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

i protagonisti Tre partite in stagione, tre vittorie. Rivincita più gustosa non poteva esserci per Antimo Martino, lasciato a casa dalla Fortitudo in estate e scelto dall’ad Dalla Salda come tecnico d ...Sì nel caso dell’ultima prova di Luna Rossa Prada Pirelli che nell’alba italiana del 19 dicembre ha perso per 16 ... da trarre da questo primo assaggio della maratona verso la 36° Coppa America che ...