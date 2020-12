Zanetti e Marino pre Venezia-SPAL

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Sabato 19 dicembre 2020 alle 18.00 al Pier Luigi Penzo disi disputerà, gara valida per la 13° giornata di Serie B. Paoloe Pasqualesono intervenuti in conferenza stampa pre. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto? Il tecnico delha commentato con queste parole la prossima sfida contro la: Giocheremo contro una squadra molto attrezzata, che secondo me insieme al Lecce è forse la più forte del campionato con una rosa completa e tanti giocatori importanti. Noi nelle ultime gare abbiamo incontrato tante squadre forti e ormai ci stiamo prendendo l’abitudine, quindi affronteremo anche questa gara senza paura e con ...

Svoboda è entrato molto bene nell'ultima partita".