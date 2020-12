X Factor 2020 gli inediti in classifica tra iTunes, Spotify e FIMI al 18 dicembre (Di venerdì 18 dicembre 2020) X Factor 2020 gli inediti dei concorrenti nelle classifiche iTunes, Spotify, YouTube e non solo X Factor 2020 si è concluso giovedì 10 dicembre con la vittoria di Casadilego. I 4 finalisti sono NAIP, Little Pieces of Marmelade, Blind e Casadilego, hanno pubblicato il loro EP. I singoli dei concorrenti sono ormai in giro da diverse settimane e ancora per qualche tempo continueremo a monitorarne la presenza nelle diverse classifiche. N.B.: queste classifiche sono aggiornate saltuariamente e a puro scopo ludico, non sono ufficiali; saranno aggiornate nel corso delle settimane. X Factor 2020 gli inediti in classifica 18/12 classifica FIMISettimana 11/12 – ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 18 dicembre 2020) Xglidei concorrenti nelle classifiche, YouTube e non solo Xsi è concluso giovedì 10con la vittoria di Casadilego. I 4 finalisti sono NAIP, Little Pieces of Marmelade, Blind e Casadilego, hanno pubblicato il loro EP. I singoli dei concorrenti sono ormai in giro da diverse settimane e ancora per qualche tempo continueremo a monitorarne la presenza nelle diverse classifiche. N.B.: queste classifiche sono aggiornate saltuariamente e a puro scopo ludico, non sono ufficiali; saranno aggiornate nel corso delle settimane. Xgliin18/12Settimana 11/12 – ...

lillydessi : Blind: da X Factor a lo scherzo a Emma. L'intervista de Le Iene | VIDEO - LE IENE - Emanuele676 : @Fedee__001 @blue__unicorn Madame, nessun album. Maneskin, singolo album nel 2018 e famosi per X Factor. Aiello,… - tuttopuntotv : X-Factor, ecco chi potrebbe condurre la prossima edizione: Ludovica Comello, una ex ‘iena’, un ex Vj e un cantante… - CristinaTrenti1 : RT @CristinaTrenti1: FOREVER ALPHA - E FACTOR, IL SIERO ANTIOSSIDANTE - CristinaTrenti1 : RT @CristinaTrenti1: R 3 FACTOR, LA CREMA CHE RINNOVA LA PELLE IN 28 GIORNI -