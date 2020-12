Truffa sul reddito di cittadinanza: 11 sanniti denunciati in stato di libertà (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento undici persone per indebita percezione del “reddito di cittadinanza”. Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile e dalla Stazione di Castelfranco in Miscano con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Benevento tramite esami incrociati di dati documentali e di informazioni reperite nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio e presso i Comuni, hanno consentito di accertare che nove persone, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico, avevano prodotto all’INPS delle istanze contenenti dichiarazioni mendaci relative alle loro residenze, omettendo così di comunicare che i propri ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno deferito indialla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento undici persone per indebita percezione del “di”. Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile e dalla Stazione di Castelfranco in Miscano con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Benevento tramite esami incrociati di dati documentali e di informazioni reperite nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio e presso i Comuni, hanno consentito di accertare che nove persone, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico, avevano prodotto all’INPS delle istanze contenenti dichiarazioni mendaci relative alle loro residenze, omettendo così di comunicare che i propri ...

