Torino | primo trapianto di fegato da una donatrice malata di Covid a un altro paziente positivo

(Di venerdì 18 dicembre 2020) L'intervento alle Molinette. L'uomo, 66 anni, arrivato dalla Calabria, è in via di guarigione anche dal coronavirus

Un trapianto di fegato da donatore Covid positivo a ricevente positivo è stato effettuato dall'equipe del professor Renato Romagnoli all'ospedale Molinette di Torino, dove spiegano come si tratti dell ...