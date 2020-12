Oggi in tv, tutta la programmazione di sabato 19 dicembre (Di venerdì 18 dicembre 2020) sabato 19 dicembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 ultima serata della settimana dedicata alla Maratona Telethon. Rai 3 dedica la serata allo spettacolo dal vivo. Su Canale 5 invece va in onda il meglio di Tu Si Que Vales. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1, dalle 20.35, Amadeus condurrà la puntata dei Soliti Ignoti – Speciale Telethon. In diretta dal Teatro Delle Vittorie, una serie di personaggi famosi ed ospiti illustri cercheranno di vincere il montepremi che, a conclusione della settimana dedicata alla Maratona Telethon, sarà interamente devoluto alla ricerca contro le malattie genetiche rare. Su Rai 2 la serata è all’insegna delle serie tv più seguite. A partire dalle 21.05, sarà trasmessa la puntata El Diablo del telefilm ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 dicembre 2020)19: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 ultima serata della settimana dedicata alla Maratona Telethon. Rai 3 dedica la serata allo spettacolo dal vivo. Su Canale 5 invece va in onda il meglio di Tu Si Que Vales. Ma scopriamo insiemelacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1, dalle 20.35, Amadeus condurrà la puntata dei Soliti Ignoti – Speciale Telethon. In diretta dal Teatro Delle Vittorie, una serie di personaggi famosi ed ospiti illustri cercheranno di vincere il montepremi che, a conclusione della settimana dedicata alla Maratona Telethon, sarà interamente devoluto alla ricerca contro le malattie genetiche rare. Su Rai 2 la serata è all’insegna delle serie tv più seguite. A partire dalle 21.05, sarà trasmessa la puntata El Diablo del telefilm ...

Ultime Notizie dalla rete : Oggi tutta Natale: ipotesi zona rossa dal 24 dicembre al 3 gennaio. Oggi vertice a palazzo Chigi Agenzia ANSA Lockdown, liberi tutti fino al 21, poi i divieti: ecco le deroghe agli spostamenti di Natale

In un'Italia ormai tutta gialla il rischio esodo ora è altissimo. Questo appena iniziato infatti, è l'ultimo weekend prima del 21 dicembre. Vale a dire della data ...

Oggi decisione su Natale: verso lockdown misto. Zaia in Veneto anticipa stretta

La partita è ancora tutta da giocare. La decisione dell’esecutivo su come sarà il Natale nell’era del Coronavirus per gli italiani verrà presa oggi, dopo un altro giro di riunioni tra il premier Giuse ...

