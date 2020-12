Milan: se Leao non si sveglia, sul mercato per una punta (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

APrasedi : @Gazzetta_it Milan vice ibra lo deve comperare cmque poichè Leao non lo è certamente di ruolo! - Tini97Milan1899 : Ora pare evidente che il Milan non può andare avanti solo con Ibra! SERVE UNA PUNTA! Non possiamo andare avanti con… - nicolasbettoni8 : @SimoneCristao Forza Leao e Rebic. Più forti di tutto e tutti! Forza Milan ???? - loSturacessiRN : Il gioco del Milan era incentrato al 70% su Ibra, adesso su chi cazzo ci appoggiamo? Su quel moscio di Leao o su quel depresso di Rebic? - undertheanus : Tu quando fai firmare un 40enne devi metterlo in preventivo che possa saltare X partite. Puoi chiamarti Ibrahimovic… -