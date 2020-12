Maria De Filippi stop: Mediaset blocca un suo programma, fan preoccupati (Di venerdì 18 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Maria De Filippi subirà ben presto uno stop ufficiale di un suo programma: Mediaset ha preso la sua decisione, futuro sempre più incerto? Maria De Filippi deve necessariamente fermarsi e dire addio, almeno temporaneamente, ad un programma che ha dato tantissimo successo a Mediaset nel corso di questi anni? Al momento sembra essere ormai ufficiale Leggi su youmovies (Di venerdì 18 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Desubirà ben presto unoufficiale di un suoha preso la sua decisione, futuro sempre più incerto?Dedeve necessariamente fermarsi e dire addio, almeno temporaneamente, ad unche ha dato tantissimo successo anel corso di questi anni? Al momento sembra essere ormai ufficiale

Il_Pornografo : @cesareporto @MoniaProvvedi No, di Maria de Filippi - frolIino : MA HANNO FINALMENTE TAGLIATO I CAPELLI A JOHNNY madonna meno male è finita la sua maria de filippi era - forawhile____ : Mai come quest'anno capisco Maria De Filippi che non fa utilizzare i social mentre si sta facendo un programma… - bubinoblog : 'NON FATE UNA BELLA FIGURA': LO SFOGO DI MARIA DE FILIPPI AI RAGAZZI DI AMICI - Natravel18 : @needsanem @sanem_aydin_ Maria De Filippi e Maurizio Costanzo -