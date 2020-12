L' ex Benedetti scuote il Lecce | ' Occhio al pericolo Pisa'

(Di venerdì 18 dicembre 2020)- 'Quella con il, non sarà una gara facile per il. La formazione toscana è di buon livello e viene da tre risultati utili di fila, due successi ed un pareggio, che hanno risollevato ...

Ad analizzare in questi termini la partita tra il complesso allenato da Corini (che in panchina sarà sostituito ancora una volta dal vice Lanna, in quanto positivo al Covid-19) e quello guidato da ...“Benedetti scuote il Lecce: ‘Occhio al pericolo Pisa’”, titola La Gazzetta del Mezzogiorno in edicola oggi. Intervista a Paolo Benedetti, doppio ex della sfida di domani al ‘Via del Mare’. “Toscani in ...