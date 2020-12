Le Terapie intensive sono in affanno e mancano oltre 3mila anestesisti (Di sabato 19 dicembre 2020) Quindici regioni superano la soglia limite del 30% di occupazione delle Terapie intensive: è quanto racconta lo studio del sindacato dei medici Anaao Assomed che mette in evidenza anche la grave carenza di anestesisti. «Da almeno 4 anni i bandi di concorso per questa disciplina vanno semideserti. Aumentare di 3.500 i posti di Terapia intensiva, come stabilito dal dl Rilancio, significa aver bisogno di 2.800 nuovi rianimatori. Se si considera che il saldo tra neo specialisti e pensionati quest’anno è … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 19 dicembre 2020) Quindici regioni superano la soglia limite del 30% di occupazione delle: è quanto racconta lo studio del sindacato dei medici Anaao Assomed che mette in evidenza anche la grave carenza di. «Da almeno 4 anni i bandi di concorso per questa disciplina vanno semideserti. Aumentare di 3.500 i posti di Terapia intensiva, come stabilito dal dl Rilancio, significa aver bisogno di 2.800 nuovi rianimatori. Se si considera che il saldo tra neo specialisti e pensionati quest’anno è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

borghi_claudio : Ecco qui... ospedalizzati e terapie intensive con date dei provvedimenti. Voi ci vedete una logica? Una correlazion… - matteosalvinimi : Più di 500 ricoverati in meno negli ospedali in tutta Italia, e 71 terapie intensive in meno. Grazie a medici, infe… - Tg3web : Con quasi diciottomila casi, l'indice dei contagio è in risalita. Ma ci sono 674 nuove vittime. In leggero calo ter… - claudiomilani6 : RT @RoccoTodero: Cos’è che trasforma una zona da gialla, in arancione e poi in rossa? L’aumento dei contagi? Il sovraffollamento delle tera… - DaniGenna : RT @RoccoTodero: Cos’è che trasforma una zona da gialla, in arancione e poi in rossa? L’aumento dei contagi? Il sovraffollamento delle tera… -