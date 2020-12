La Rolls Royce di Briatore blocca il traffico di Milano? "Non ero io, ero a Montecarlo" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Francesca Galici Flavio Briatore ha smentito di aver bloccato il traffico di Milano con la sua lussuosa automobile: a quell'ora si trovava a Montecarlo Flavio Briatore ha bloccato il traffico di Milano con la sua Rolls Royce? Questa è la notizia che da stamattina rimbalza sul web, lanciata dal Corriere della sera con tanto di foto a documentare la fila di auto e i tram bloccati a causa dell'auto di lusso che, attorno alle 17.45, impedeva la circolazione in via Carducci, all'incrocio con viale Magenta. Inevitabili le polemiche contro Flavio Briatore, che non ha però perso tempo a smentire i fatti tramite una nota pubblicata da Dagospia. ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Francesca Galici Flavioha smentito di averto ildicon la sua lussuosa automobile: a quell'ora si trovava aFlaviohato ildicon la sua? Questa è la notizia che da stamattina rimbalza sul web, lanciata dal Corriere della sera con tanto di foto a documentare la fila di auto e i tramti a causa dell'auto di lusso che, attorno alle 17.45, impedeva la circolazione in via Carducci, all'incrocio con viale Magenta. Inevitabili le polemiche contro Flavio, che non ha però perso tempo a smentire i fatti tramite una nota pubblicata da Dagospia. ...

